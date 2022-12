Másrészt, hogy tisztában legyenek a szülői-pedagógusi kettő az egyben szerep fontosságával is, azaz ne ráerőltessék saját akaratukat, rosszabb esetben saját meg nem valósult álmaikat gyerekeikre, hanem tanácsaikkal, irányító, de inkább segítő útmutatásukkal támogassák, erősítsék az ő elképzeléseiket; a fiatalok sok esetben pontatlan információit is pontosítva e körben, persze.

Ám hiába születünk potenciálisan mindannyian szülőnek is, a tinédzserkor kihívásaival, a gyerekek elé tóduló irányok útvesztőivel nem egyformán tudunk megbirkózni, így érdemes megfontolni a külső szakmai tanácsokat is. E körben a lista élmezőnyébe kívánkozik megyénkben a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK) szerteágazó pályaválasztási tanácsadó tevékenysége. Amint az a szervezet honlapján is olvasható számokból kiderül, tanácsadóik csak az idei őszi félévben már 46 iskolában ezernél több szülőnek igyekeztek irányt mutatni személyesen is. Többek között az iskolaváltáshoz kötődő határidők, adminisztrációs teendők részletes ismertetésével.