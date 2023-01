A most lezárult fejlesztésnek köszönhetően a komlói önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat több mint tíz százaléka újult meg. - Az 1,2 milliárd forintból megvalósuló elkerülő szakasz nemcsak a belvárosi utak tehermentesítését, hanem a zaj- és légszennyezés csökkentését is szolgálja, ráadásul a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Bétai út kapcsolatával alternatívát is kínál a Kökönyös és a belváros között közlekedőknek - közölte a komlói önkormányzat. Kiemelve, hogy a felújított út Komló déli elkerülő útja, amely egyben a bétai iparterület közlekedési szempontból történő feltárását is szolgálja, továbbá összeköttetést jelent a város déli és keleti részei között.

Az útszakasz felújításával a nagyobb tömegű járművek számára egy új, alternatív útvonal jött létre, tehermentesítve ezzel Komló központját, továbbá megkönnyítve a jelenleg a területen működő gazdasági társaságok megközelítését.