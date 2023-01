A farsangi időszakhoz természetesen hozzátartozik a fánk.

– Mint minden étel esetében, úgy ennél az édességnél is meghatározó a felhasznált alapanyagok minősége, az ételkészítés körülményei

– hívja fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) „Ételt csak okosan!” felvilágosító kampányában, amelynek célja a fogyasztók minél szélesebb körű tájékoztatása a tudatos vásárlástól kezdve a megfelelő konyhatechnikai módszereken át a biztonságos ételkészítésig.

A fánk készítéséhez többnyire búzafinomlisztet használunk – fontos, hogy száraz helyen, zárt edényben tároljuk, így megelőzhető a molyosodás. A lisztet érdemes felhasználáskor átszitálni, így az esetleges szennyeződések, például apró rovarok fennakadhatnak a szűrőn.

– Élesztő is kell a fánkhoz: a friss sütőélesztőt minden esetben jól becsomagolva, hűtőben tároljuk, a porélesztőt pedig szobahőmérsékleten, légmentesen zárt csomagolásban kell tartani – hangsúlyozza a Nébih. A fánk sütéséhez használt tojás kezelése is külön odafigyelést igényel: szárazon, konyhai papírtörlő segítségével tisztítsuk meg, és fontos, hogy csak felhasználás előtt mossuk meg. Célszerű egyesével ellenőrizni a minőségüket: külön edénybe feltörve vizsgáljuk meg a kinézetét és az illatát. Ha a fehérje zavaros, elszíneződött, a sárgája elfolyósodott, vagy színe, illetve szaga nem a tojásra jellemző, akkor semmiképp ne használjuk fel. Fontos az is, hogy a tojással való érintkezés után alaposan mossunk kezet, és a használt edényeket is mosogassuk el, mielőtt másra használnánk. Ha a tej savanyú illatú, vagy ízű, ne használjuk fel. – A fánk tésztájának gyúrását mindig tiszta kézzel végezzük – emeli ki a Nébih.

– A kelesztés tiszta helyen történjen, a tésztaletakaráshoz tiszta konyharuhát használjunk. A fánk sütéséhez a zsiradékot pedig nem szabad füstölésig túlhevíteni, mert akkor abban egészségre káros vegyületek is keletkezhetnek, amelyek belekerülhetnek az élelmiszerbe.

Vizsgálják az álarcokat, jelmezeket

Indul a farsangi szezon az iskolákban, óvodákban – a gyermekeknek szánt maszkok, parókák és jelmezek laboratóriumi vizsgálata a fogyasztóvédelmi hatóság idei ellenőrzési tervében is szerepel.

A korábbi években ezeknek a felszereléseknek az égési tulajdonságát is vizsgálták, figyelemmel arra, hogy például a tortán lévő égő gyertya közelében rendkívül hamar meggyulladnak, hevesen égnek és ezáltal súlyos égési sérülést okozhatnak. A laboratóriumi vizsgálatok során az elmúlt években találtak olyan termékeket, amelyek nem feleltek meg a követelményeknek, így égési sérülés súlyos kockázatát jelentették a gyermekek számára.

A műanyagból készült álarcokkal a korábbi tapasztalatok szerint nem volt probléma, de talált a hatóság olyan habosított műanyag és vékony anyagú, silány minőségű maszkokat is, amelyek a követelményeknek nem feleltek meg. A farsangi parókák esetében 2019-ben nyolc termékből öt, azaz a vizsgált áruk több mint hatvan százaléka bizonyult veszé­lyesnek.