Hetedik alkalommal tartja meg a Magyar Jégkorong Szövetség az Allianz Jégpályák Éjszakája nevű népszerű országos rendezvényt január 7-én, szombaton, amelyhez a Pécsi Műjégpálya is csatlakozik. Az eseményt 2016 óta szervezik a korcsolyázást kedvelő nagyközönség számára, ahol a hosszabbított nyitva tartás alatt színes programok, zene és jó hangulat várja a vendégeket. A PSN Zrt., ahogyan az úszószövetség által életre hívott úszók éjszakája nevű rendezvényhez is, a jeges esthez is a kezdetektől aktívan csatlakozott.

A Pécsi Műjégpálya ezen a napon az alábbi idősávokban fogadja vendégeit: 8:30–11:30, 12:00–15:00, 15:30–18:30, és 19:00–22:00 óra (Jégpályák Éjszakája).

Az aznapi programok/szolgáltatások: interaktív jégkorong-bemutató, az esti nyitva tartás alatt jégdiszkó (Dj Sinkó Csongorral), és természetesen mint mindig, büfé és korcsolyabérlés. Mindezt a jeges buli egész napján is a megszokott jegyárakon. Ám amint a házigazda PSN Zrt. honlapján előre figyelmeztet, a szórakoztató különprogramokba az alkoholfogyasztás és a cigaretta továbbra sem fér bele.