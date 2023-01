Lapunknak egy korábban adott interjúban Bánkuti Gábor történész arról számolt be a pálos rend eredetét illetően, hogy a középkorban több, egymással laza kapcsolatban álló remeteközösség mintegy két évszázad alatt vált központi irányítású szerzetesrenddé. A közösségek összefogását, elindítását azonban Özsébhez kötik, akit a pálos rend alapítójaként tisztelnek.

A pécsi Pálos Lelki Központ az alapító emlékére rövid videót is közzétett Facebook-­oldalán, amelyben arról hallhatunk, Özséb nyitott volt a körülötte élőkre, s Jézus apostolokat meghívó tevékenysége példájára szervezte közösségbe a remetéket. Ezt tükrözi a szent híres látomása is, melyben apró lángokat kellett nagy fénycsóvává összegyűjtenie – ez máig tükrözi a pálos rend karizmáját is.

A rend névadója azonban nem ő, hanem Remete Szent Pál, aki a 3-4. század táján élt Egyiptomban, akit első ismert keresztény remeteként tisztel az emlékezet, mint a szerzetesség atyja.

A róla szóló legendák leggyakoribb eleme egy holló, aki az isteni gondviselés jeleként csőrében hordozta a remete egyetlen mindennapi táplálékát, egy darab kenyeret. Oroszlánokkal is szokás ábrázolni, a hívő emlékezet szerint ugyanis két oroszlán kaparta sírhelyét a sivatag homokjában. Ezek az elemek a pálos rend címerén és épületein is visszaköszönnek.