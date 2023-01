Több pályázaton is nyert támogatást a bakonyai önkormányzat, köztük az egykori tsz által épített szervizút teljes felújítására, ami nagyon régi vágya a településnek.

Janz Anikó, Bakonya polgármestere elmondta, Kővágótöttös önkormányzatával konzorciumban belügyminisztériumi pályázaton nyertek valamivel több mint 250 millió forintot, melyből a teljes szakasz kiszélesítésére és újra aszfaltozására kerülhet sor. A községvezető bízik benne, hogy a sikeres közbeszerzést követően a kivitelezés idén megtörténik.

A bakonyai művelődési ház felújítása is megvalósulhat az elnyert pályázati forrásokból. A Magyar falu Programban nyert támogatásból az épület statikai helyreállítását, a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében nyert összegből pedig az energetikai korszerűsítését végezhetik el.

A felújítás után egy – szintén pályázatból nyert – Petőfi emléktáblát is elhelyeznek a ház falán. A kisebb fejlesztések is folyamatosak: tavaly nyitottak meg a fiatalok számára egy ifjúsági szobát a rég nem használt interaktív teremben, napokon belül pedig pályázati forrásból egy kerékpáros szervízállomást telepítenek a buszmegálló mellé, hogy ezzel is kedvezzenek az arra kerekező turistáknak, és természetesen a helyi lakosságnak.