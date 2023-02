A fentiek fényében talán érthető, hogy ha egy könyvnek az a címe, hogy Fizika, akkor én azonnal lendülök is tovább, és még véletlenül sem teszem be a kosaramba. Ugyanakkor az alcím (A kvarkoktól a kvazárokig: kalandok téren és időn át) már bevonzó, és amikor belelapoztam, ott is ragadtam. Az elegáns tördelés, az információk okos adagolása, a történetiségbe ágyazott narratíva könnyen rabul ejti az olvasót, és ezeknek köszönhetően egy pillanat alatt emberarcúvá teszi a fizikát, mint tudományágat.

A könyv legnagyobb erénye az, hogy a könnyed, de ugyanakkor tudományosan végtelenül pontos megfogalmazásoknak köszönhetően megkedvelteti mindenkivel a fizikát. Nyugodtan mondhatjuk: ha ezzel a kötettel indítana minden fizikatanár, a diákok lelkesen mennének az órára, és nem az lenne a fix esti program a másnapi dolgozat előtt, hogy minél hatékonyabb puskák készüljenek.

Isaac McPhee: Fizika

Ismeretterjesztő irodalom

Scolar Kiadó, 2022.