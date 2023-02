A közelmúltban részletesen foglalkoztunk azzal, hogy milyen céghálón keresztül és egyéb módszerekkel szivattyúztak ki több százmillió forintot Cserdiben olyan projektekre kapott pénzekből, amikből aztán nem valósult meg semmi. Egy független könyvvizsgálói jelentés igyekezett is a község meglehetősen zavaros pénzügyeinek utánajárni, feltárni, hogy kikhez kerültek a több százmillió forintos források, de a rendőrség információink szerint ezt nem kérte be a korábbi nyomozása során.

A cikkünket követően ezért közös email-ben meg is kérdeztük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy bekérik-e a független könyvvizsgáló anyagát, indítanak-e nyomozást a pénzek eltűnése miatt. A rendőrség azt közölte: "Az Ön által kérdezettekkel kapcsolatban a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságon nincs folyamatban büntetőeljárás", a NAV pedig azt közölte, hogy "kérdéseinkkel forduljunk a Pécsi Járásbírósághoz".

Portálunk birtokába került jelentésből azonban világosan kiderült, hogy egy jól behatárolható kör húzhatott hasznot abból, hogy többek között a helyi intézményfejlesztések, vagy pedig jóléti beruházások dőltek be a néhai polgármester, Bogdán László idején. Az említett ügyekben – még korábbi nyomozások után – mindössze egy férfit ítélt el a Pécsi Járásbíróság 600 ezer forintos pénzbírságra, aki színlelt szerződéssel és fiktív számlák kiállításával költségvetési csalásban segédkezett a polgármesternek.

A korábban ügyvédként is tevékenykedő, hasonló büntetőügyekben már a hatóság látókörébe került illető viszont különböző hozzáköthető – családi kapcsolatok révén is – cégeken keresztül több tízmilliót kapott, többek között olyan megfoghatatlan célokra, mint tanácsadás, vagy tanulmányírás.

A könyvvizsgálói jelentés alapján a másik – közvetett vagy közvetlen érdekeltségein keresztül – nagyot kaszáló férfi szintén egykor ügyvédként tevékenykedett. Baranyában arról vált hírhedtté, hogy kétmilliárdos csalással vádolták meg. A cserdi önkormányzattal pedig éppen az időtájt került szoros kapcsolatba, amikor ellene büntetőeljárás folyt.

Rajtuk kívül még számos különböző céghez folytak el a milliók, de a pénzeket megkapó tucatnyi cég többsége mellé a független könyvvizsgáló azt írta, hogy évekkel ezelőtt volt „utoljára beszámolója", „kényszertörlés alatt" van, vagy éppen „megszűnt".

A szakértői dokumentumból az is kiderül, hogy az alig néhány száz fős faluban a közfoglalkoztatási program számlájáról csak 2018-ban 153 millió forintnyi készpénzt vettek fel. A pénzfelvételeket az akkori polgármester és felesége, az akkori alpolgármester eszközölte. A jelentés szerint a rengeteg készpénz forgalmat semmi nem indokolta. A dokumentum azt is megjegyzi, hogy a néhai polgármesternek ügyviteli, vállalkozói díj, karbantartás címén is fizettek hárommillió forintot, valamint információink szerint a testvérének, jelenlegi polgármesternek is jutott 1,5 millió forint különböző „munkák" után.