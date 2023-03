Elkezdődött annak az épületnek a bontása, amelynek helyén egyedülálló kezdeményezéssel a Kerek Világ Alapítvány különleges otthont szeretne létrehozni. A pécsi Kertvárosban évek üresen álló, lerobbant állapotban lévő, egykori Berek utcai bölcsőde helyén mozgássérültek számára lakóotthont hoznának létre. Azért esett erre a helyszínre a választásuk, mert egyrészt ezzel egy, a helyieket évek óta bosszantó és zavaró állapotot szüntetnének meg, másrészt önmagában a környék is akadálymentes, kerekesszékkel is elérhető közelségben találhatóak boltok, üzletek, de orvosi rendelő, étterem és bank is működik itt.

Kővári János, az alapítvány ügyvezetője elmondta, hogy a napokban nekiláttak a munkások az épületek bontásának, de még rengeteg feladatuk van.

– A kiviteli tervek a következő napokban készülnek el, és a beadott pályázatunk eredményhirdetésére is a napokban számítunk. Ez utóbbitól függ, hogy mekkora összeg áll majd rendelkezésünkre

– tette hozzá.

A cél az, hogy a mozgássérültek számára olyan otthon teremtsenek, hogy önállóan is el tudják látni magukat, miközben azért gondozási felügyeletet is biztosítanak számukra. Céljuk, hogy a jelenleg szüleiknél, bentlakásos intézményben élők önálló életet kezdhessenek. A tervek szerint egy 400 négyzetméteres – természetesen – akadálymentes épületet hoznának létre, ahol tizenketten lelhetnének otthonra.

Hat egyszobás és három kétszobás lakást alakítanánk ki, amiknek lennének közös terei és helyiségei is. Úgy számolnak, hogy 200-240 milliós költségből tudnák megvalósítani a projektet, amit idén be is kellene fejezniük, hiszen a pályázati forrást még az előző uniós finanszírozási ciklus pénzügyi kereteiből kellene megvalósítaniuk, ezek zárása pedig 2023 végén van.

A pécsi önkormányzat 2004-ben kötött ellátási szerződést kötött a Kerek Világ Alapítvánnyal. A szervezet súlyosan, halmozottan sérült gyermek és fiatalkorúak részére nappali ellátást, valamint támogató szolgáltatást biztosít.