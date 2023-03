Az utazóközönség kényelmét szolgáló, egyben a tájékoztatókat készítő közlekedési szolgáltatók munkáját is megkönnyítő, a teljes folyamatot lényegesen leegyszerűsítő szoftver és termék fejlesztésébe kezdett a pécsi HC Linear Kft. A többek között a pécsi buszokon, de országosan hatezernél több járművön ma is működő tájékoztatókat is elkészítő társaság egy 200 milliós EU-GINOP-támogatású projekt keretében most a tervezést kezdte meg, amelynek eredményeként akár már jövőre kikerülhetnek a buszmegállókba az újdonságnak számító, e-papír-alapú modulok.