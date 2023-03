Amit most biztosan lehet tudni, hogy Szalatnakon időközi választások lesznek, a soron következő (2024. tavasz) választások előtt pár hónappal. Emellett a képviselő-testület az utolsó ülésén döntött a Szalatnaki Nonprofit Kft. felszámolásáról is, amely szintén jelentős anyagi terhet ró a község önkormányzatára. Ráadásul, mint azt a polgármester elmondta, több nyertes pályázatban konzorciális partner is volt a Kft, ezért kérdéses lehet ezen projektek kimenetele is.

Az idei évre tervezett falunapot a képviselő-testület nem hagyta jóvá, továbbá a Húsvétra tervezett program is elmarad.

– Szalatnak nincs könnyű helyzetben rezsi ügyben sem, de a szolgáltatóval való levelezést is leállították, ennek következményeit még nem látom előre. A zöldterület kezelésének megoldása is problémás, ehhez kérem a lakosság segítségét. Bármilyen ötletet szívesen veszünk. A barackost – anyagi okokból – a testület különösebben nem szeretné kezébe venni, de a dísztök ültetvényt előkészítjük, az ehhez szükséges eszközök és rendszer rendelkezésre áll. Egyébként pedig választásokig minden marad, ami Szalatnak működését fenntartja – tájékoztatta a lakosságot Gulácsi Erika.