A formálisan mondatokba foglalt minősítéssel a szokásos 1-től 5-ös tetszik-nem tetszik skálán olvasóink ötöde a legszigorúbb ítéletet hozva a „kulturális bűncselekmény” kategóriába sorolta a beton-üveg-kolosszust; és további tizede nem örült a szocialista városvezetők egyszer, a fő korszakukban már szó szerint lepusztított történelmi belvároskép újabb zúzásának.

E vélhetően némi politikai színezettől is vezérelt véleménynek a túloldalon azt a 14%-ot véljük megfelelni, amely szerint semmi szükség a klasszikus értékekre, a belvárosokban is a modern épületeké a jövő.

Sokat mondó – és ha most már eső után köpönyeg is, de a jövőben megfontolandó –, hogy a voksolók 59%-a látja úgy, hogy természetesen teret kell engedni a mai kor építészeti stílusainak és modern, környezetbarát technológiájának is, ám a történelmi belvárosban legalább a homlokzatokat a környező, értékes építészeti emlékek arculatához kellene igazítani.