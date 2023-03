A CHERRISK-közösséggel a cél 500 ezer forint összegyűjtése számukra, amelyből 100 kórházi foglalkozást tudnának megtartani, ezzel több száz gyermekhez eljutva és őket kicsit kizökkentve a nehéz kórházi mindennapokból. A GO-ba kerüléssel a célösszeg egyharmadát, 166 000 forintot már garantáltan magukénak tudhatnak, a fennmaradó összeg elérésében viszont bárki támogathatja őket. Az ingyenesen letölthető mobilapplikációban minden ötödik sétával, bringázással vagy mobilmentes vezetéssel töltött perc után egy virtuális „cserkót” kap a felhasználó, majd ezeket a cserkókat jótékonysági goodie-ra válthatja be. A Nevetnikék Alapítvány goodie-ja 2023. május 10-ig érhető el a CHERRISK GO-ban, hacsak előbb össze nem gyűlik a kitűzött 500 000 Ft-os cél.

A Nevetnikék Alapítvány támogatása mellett kampányol Lubics Szilvi többszörös Ultrabalaton- és a Spartathlon-győztes is. Mint lapunknak elmondta, mindig igyekszik személyesen is megismerni a Cherrisk-közösség által támogatott szervezetet, a Nevetnikék Alapítvánnyal is felvette már a kapcsolatot, sőt megbeszélte már velük azt is, hogy egy-egy általuk tartott foglalkozást is megnéz majd. Az alapítvány munkatársaival egyébként a múlt hétvégi Pécs-Harkány futóversenyen találkozott, amelyet egyébként 2 órán belül (1:58:30) teljesített az ismert sportoló.