Amelyek ráadásul hatalmasat fejlődtek ebben az időszakban: a sok új komponens és technológia mára gyakorlatilag összehasonlíthatatlanul jobban tapadó (tehát rövidebb féktávolságú, könnyebben kormányozható), halkabb (azaz kényelmesebb) és a gördülési ellenállás javulása miatt kisebb fogyasztást garantáló abroncsokat hozott a pár évtizeddel ezelőttieknél.

Egyben specializáltabbakat is, magyarán célzottan az eltérő nyári és téli útviszonyokra fejlesztve azokat. A bűvös 7 Celsius-fokot talán már a szkeptikusok is kívülről fújják, ez az az általánosítható átlaghőmérséklet, amelynek őszi beálltával és tavaszi elmúltával a szakemberek javasolják a cserét.

Az is gyakran elhangzik, hogy a tavaszi cserét kicsit lazábban vehetjük, mert még mindig biztonságosabb nyáron télivel, mint télen nyárival közlekedni. És hogy akkor miért nem jó egész évben a téli? Egyrészt a tesztek szerint nyári melegben, nedves úton a lágyabb téli keverék bizonyítottan rosszabbul tapad, száraz úton viszont éppen a nagyobb tapadás miatt a fogyasztást növeli meg.

A pénztárcánk ráadásul duplán érintett, hiszen melegben a puhább abroncs gyorsabban is kopik. Ugyancsak független tesztek szerint ha egyetlen garnitúrát saját kilométerfutásunkkal 3,5 évig használunk, a téli-nyári cserével az időszakos jobb kopások miatt ez 4-4 esztendőre is kitolódhat. A szervizdíjak miatt pedig érdemes akár egy olcsóbb téli acélfelni beszerzése is, és az így elfelejthető évi két abroncsszerelés maguknak a gumiknak is jót tesz.