Később kiderült, a mai magyar területek közül néhány környékén még a jelzett keltezés után is akadtak jócskán harci cselekmények. Felszabadulásnak a szovjet megszállást végképp nem lehetne hívni.

Hamarabb kezdhetett új életet Pécs, illetve Baranya, mint az ország nyugati végén fekvő települések. Erről tanúskodik, hogy 1945. április 5-én a Pécsett szerkesztett Új Dunántúl című napilap arról számolt be, miszerint a Vörös Hadsereg elfoglalta Bécsújhely, illetve Magyaróvár települést. Az előrenyomuló szovjet egységek újabb 80 faluba vonultak be, valamint benyomultak a Muraközbe is. Burgenland fontos városa, Kismarton is a támadók kezére került. Emellett, április 5-én már bányász nagygyűlést szervezett a Magyar Kommunista Párt Mecsekszabolcson.

Egy évtized elteltével, vagyis 1955. április 6-án, már a Dunántúli Naplóban jelent az meg a címlapon, hogy „Örök hála a felszabadító Szovjetuniónak". A díszünnepséget a fővárosban, az Operaházban rendezték meg. Rákosi Mátyás pártfőtitkár sem mulasztott el beszédet mondani a tizedik évforduló kapcsán. Abban pedig Mohácsot is emlegette, de nem a várost, hanem a csatavesztést hozta példaként, a Magyar Kommunista Párt, később a Magyar Dolgozók Pártja első titkára.