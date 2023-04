A pénzügy alapdiplomát követően, mesterképzésen marketing és angol szakfordító szakon is diplomát szerzett. Jelenleg az egyetem docense, több tárgy oktatója.

– Mi vezérli önt a munkájában?

– A tudásátadás és a tudásmegosztás az a hajtóerő, ami az új dolgok megismerésére ösztönöz, egyúttal erőt és muníciót ad a mindennapi munkámhoz. Számomra a tanítás, a tudás átadása okoz igazi örömöt, amikor látom a téma iránti érdeklődést visszatükröződni tanítványaim szemében, hiszen ez jelenti a jól végzett munkám valódi visszaigazolását.

– Több európai és Európán kívüli egyetemen tanított. Mit hozott magával ezekről a helyekről?

– Az egyik legmeghatározóbb élményt a kanadai University of Ontarión töltött egy hónap adta. Több oktatásmódszertani újdonságot sajátítottam el. Példaként említhetem a fordított tanterem metódusát, mely módszert itthon is sikerrel alkalmazom. 2011-től több esetben vendégoktatóként tevékenykedtem Franciaországban, de egyéb európai országok mellett oktattam Hollandiában, Spanyolországban, Dániában és Litvániában is. Az innováció témaköre iránti szeretetem gyökere Nagy-Britanniához és Finnországhoz köthető. A finn VTT kutatóintézet elsősorban a technológiai innováció területén végzett ott-tartózkodásom idején tudományos elemzéseket, így ezen kutatásokba is aktívan be tudtam kapcsolódni.