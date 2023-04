Mayer István, Villány polgármestere elmondta, a körülbelül tíz éve megépült elkerülőút nagymértékben csökkentette a városon áthaladó járműforgalmat, a pincesoron azonban továbbra is jelentős az autóforgalom, ezzel együtt pedig a gyalogosforgalom is. Főként az alsó pincesor szolgáltatói jelezték, amit a városvezetés is észlelt, hogy indokolt lenne sebességkorlátozást bevezetni.