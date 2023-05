A közel 400 taggal rendelkező érdekérvényesítő szervezet fórumán ezúttal is az önkormányzatokat érintő legfontosabb témákról hallhattak előadásokat a résztvevők. Kőszegi Tamás, a KÖSZ titkára elmondta, Dukay Miklós önkormányzati államtitkár átfogóan beszélt a településvezetőknek az aktuális, önkormányzatokat szorosan érintő ügyekről, melyek közül kiemelten foglalkozott a Belügyminisztérium által is szorgalmazott LIFE-MICACC projekt bemutatásával.

Ez a projekt a vízmegtartás és a hatékony vízgazdálkodás helyes gyakorlatait mutatja be, melyre várhatóan a következő években pályázati rendszerben forrásokat is biztosítanak majd, a tervezési szakasz, az előregondolkodás viszont már most érinti a falvakat.

A közgyűlés leghangsúlyosabb témáját a kistelepüléseket különösen nehéz helyzetbe hozó, megdrágult energiaárak adták. Az államtitkár elmondta, közös önkormányzati energiabeszerzésben a Belügyminisztérium nem tud segíteni, viszont javasolta energiaközösségek létrehozását. Mint elhangzott, a piaci helyzet alakulása azt mutatja, hogy az energiaárak mérséklődésére lehet számítani.

Bőhm Kornél kommunikációs szakértő a polgármesteri kommunikációról és marketing építésről tartott előadást, az Országos Mentőszolgálat munkatársa pedig az ügyeleti rendszer átalakítását, amely várhatóan szeptembertől kezdődik. A fórumon – ezúttal a jegyzőket is bevonva – a polgármesterek előadást hallhattak a Magyar Birtokvédelmi Szövetség főtitkárától, dr. Nagy Csillától a birtokvédelmi eljárásokkal kapcsolatban. A témának mindig van aktualitása, hiszen még a legkisebb településeken is előfordul, hogy a szomszédok vitás ügyét rendezni kell. Minden településen először a polgármestert keresik az ügyben, amelyet aztán jegyzői hatáskörben bonyolítanak le.

A következő, őszi közgyűlésen várhatóan téma lesz ismét az energiaárak beszerzése, emellett a pályázati lehetőségek és a jövő tavaszi önkormányzati választások.