A technikai feltételek adottak a fürdő nyitásához, a személyzet is rendelkezésre áll, a büfé üzemeltetőjéről várhatóan a jövő héten dönt a képviselő-testület, és remélik, hogy a szükséges engedélyek is időben megérkeznek. Vidák Krisztina kiemelte, a tervek szerint június elejétől már szeretnék fogadni a fürdőzőket, amennyiben ezt az időjárás is lehetővé teszi.

Komolyabb újítások, fejlesztések idén nem várhatók, a szükséges korszerűsítések tavaly megtörténtek. Akkor rendbe tették a medence burkolatát, az elavult startköveket a szabványnak megfelelő, fémből készült emelvényekre cserélték, alkalmassá téve így a strandot kisebb versenyek megtartására is. Mindemellett a gépház korszerűsítése és az épület szigetelése is megtörtént, és egy egyéni vállalkozó támogatásának köszönhetően a kis medence sem maradt ki a fejlesztésből.

Jóllehet 2022-ben csak július végén nyitott ki a szászvári strand vízminta-vételezéssel kapcsolatos problémák miatt, idén azonban ilyen akadályokkal nem számolnak. A tavalyi nyárhoz hasonlóan kulturált, csodálatos természeti környezetben fogadja a felfrissülni vágyókat, illetve – mint Vidák Krisztina kiemelte – ebben a szezonban is különféle szórakoztató rendezvényeknek ad majd otthont a fürdő.