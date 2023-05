15 órától a Schwowischi Buam (először lépnek fel Baranyában), majd 16 órától Fischer Norbi és az Ex Royal zenél, 17 órakor pedig Soltész Rezső lép színpadra. Az énekes a pályája elején többször is fellépett már a községben, most örömmel köszöntik újra őt a faluban. 18 órától Nótár Mary roma pop énekes szórakoztat, amely után Zizi DJ-vel egy nemzetiségi szabadtéri discoval zárják a programot.

A rendezvény ideje alatt a Faluvédő Újpetrei Polgárőr Egyesület biztosítja a helyszínt, és ők segítenek a parkolás koordinálásában.