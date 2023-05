A hazánkban ideiglenesen, május 15-17. között állomásozó EP Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság delegációjának látogatása kapcsán hivatalosan azt közölték a Magyar Nemzet megkeresésére, hogy a küldöttség az EU-s költségvetés védelmével és a jogállamisági feltételességi mechanizmussal kapcsolatos, folyamatban lévő ügyekről tájékozódik, valamint a helyreállítási és ellenállóképességi mechanizmusra (RRF) kialakított folyamatokat is meg akarják vizsgálni.

A küldöttségnek megfigyelőként tagja a momentumos Cseh Katalin is, de mint ismert Cseh Katalinék botrányában meggyanúsított személy érdekeltségeinél milliárdos értéket meghaladó vagyont foglalt le a közelmúltban a nyomozó hatóság. Sajtóinformációk szerint a küldöttség ráadásul „oknyomozó” „újságírókkal” is találkozik, illetve a hazai parlamenti bizottsággal is.

A pécsi De Blasio Antonio 2006 és 2009 között volt Európa parlamenti képviselő, tagja volt a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak, így pontos rálátása volt arra, hogy valójában milyen feladata is lenne egy ilyen grémiumnak.

– Alapvetően, ahogy ez benne is van a nevében, a munkája a költségvetési ellenőrzésről szól, legalábbis erről szólt még az én időmben, amikor a bizottság nem terjeszkedett túl saját hatáskörén. Nem demokráciát, nem jogállamiságot vizsgált, hanem azt, hogy meghatározott projektek esetén az uniós források szabályosan, vagy szabálytalanul lettek-e elköltve – mondta lapunknak egykori bizottsági tag.

Hozzátette: Bulgáriában például halfeldolgozó üzemet, fagylaltgyárat vizsgáltak azért, hogy kiderüljön: a több millió eurós fejlesztési támogatást megfelelően használták-e fel? Dél-Olaszországban egy szicíliai kikötőfejlesztésénél a maffiakapcsolatok miatt ellenőriztek, máshol pedig előfordult, hogy uniós pénzből modernizált gépekkel rendelkező céget tőkeemelésre hivatkozva adták el.

– Magyarországon pedig éppen a Cseh Katalinhoz köthető projekteknél ellenőrizhetnének, vagy kivonulhatnának más projekthez is, megnézhetnék például, hogy egy hídhoz, amit felépítettek, vezet-e egyáltalán út, mert ilyen is előfordult. Görögországban pedig autópálya beruházásokat is átnéztünk – mondta. – De most nem hallok ilyet, csak azt, hogy Magyarország ne kapjon pénzt, és mégis miért? Követett el valami szabálytalanságot?

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság látogatása ugyanis valóban rendkívül általános elveket fogalmaz meg, holott a korábbi időkben gyakorlati céllal, tényszerű információk alapján és célzottan indított projektekkel kapcsolatban vizsgálatot.

De Blasio Antonio hozzáfűzte: „az én időmben, amikor az Európai Parlament még nem gondolta magáról, hogy mindennek az őre és mindent tud, akkor még szakmai bizottságként a fejlesztésekre szánt európai forrásokat ellenőrizte”.

– Ahelyett, hogy most is a dolgukat végeznék és azt mondanák, hogy ezt és ezt a konkrét projektet vizsgáljuk, a demokrácia, meg a gyerekek iskolai kérdéseivel foglalkoznak, amiknek nincs közük ahhoz, hogy az uniós pénzt szabályosan, vagy szabálytalanul használták fel – szögezte le.