Minden generáció képviselteti magát

Kezdetben a fiatalok uralták a platformot, de ma már az idősebb generáció is egyre nagyobb mértékben képviselteti magát. Sokáig voltak olyan tartalmak, amikor két külön generáció tagjai beszóltak egymásnak, és egyfajta generációs párbaj alakult ki közöttük a felületen. Mára azonban ez lecsengett, és megfér egymás mellett például egy 81 éves nagymama fitness vagy főzős, egy 40-50 éves édesanya fiatalokat megszégyenítő táncos videója és egy huszonéves fiatal sminkvideója. Ma már béke honol a felületen.

Márkák is használják

Azt is fontos megjegyeznünk, hogy nagy márkák is észrevették a TikTok-ban a lehetőséget, és nemcsak egyszer-kétszer felbukkanó reklámként vannak jelen a hírfolyamban, hanem saját oldaluk is van. Hiszen a TikTok tökéletes választás, ahhoz, hogyha valami újat akarnak belevinni a marketingjükbe, és ott vannak a fiatalok, akik elég könnyen meggyőzhetek. Engem és sok ismerősömet nem egyszer sikerült arra rávennie a felületnek, hogy rendeljünk ételt, mert éppen feldobott egy az ízlelőbimbókra erősen ható KFC vagy éppen McDonalds videót vagy reklámot. De üzletláncok is bejelentkeztek már az appba, mint például az ALDI vagy a Spar Magyarország, akiknek nem egy videójuk több száz nézettségnél jár. Az emberek ezeket is imádják.

Hogy mi lesz a TikTok jövője, azt én megmondani nem tudom, de egyelőre úgy tűnik, hogy jött, látott, győzött és egyelőre marad is.