Elképzelhető, hogy lesz alapdíj a víznél is

A Tettye vezére szerint abban bíznak, hogy az unióval történő megegyezést követően az eu-s forrásokat energiafüggetlenséget célzó beruházásokra is fordíthatják. Ezek kapcsán pedig napelemparkkal, szolárszárítóval tudják csökkenti a költségeiket, hiszen a villamosenergia felhasználásuk továbbra is ötszázötven millió forintnyi többletterhet tesz a társaság vállára. Abban is bíznak, hogy a vízszolgáltatás esetében is hasonló korlátot vezetnek be, mint más rezsidíjaknál, vagyis bizonyos fogyasztásig lesz csak hatósági ár, afelett piaci áron szolgáltathatnak. Egy 6000 forintos alapdíj bevezetése is szóba kerülhet országos szinten, ami évente a Tettyének 450 millió bevételt hozna – mondta. Az igazgató szerint az önkormányzat és a cég vezetése is a kormányzati intézkedésekben bízik.

Érdekesség, hogy éppen az a városvezetés teszi ezt, amelyik az elmúlt években az Orbán-kormányt támadta, helyi politikusait sértegette, lehülyézte.

Majd hitelből megoldják ezt a kérdést is

Az ominózus bizottsági ülésen egyébként az MSZP-sek azt is elmondták, hogy szó volt arról is, hogy 400 milliót kaphat az önkormányzattól a cég több részletben, de most úgy tudjuk, erre mégsem kerül sor. Bár az sem kizárt, hogy hitelből oldják meg ezt is, ahogy az elmúlt időszakban számtalan esetben nyúltak ehhez a módszerhez a baloldaliak, jelenleg pedig 16 milliárdos adósságállománya van a városnak, amit majdnem 2050-ig kell visszafizetni.