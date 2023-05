A város gazdasági bizottsága azt javasolta a pécsi polgármesternek, Péterffy Attilának, hogy idén is fizessenek az önkormányzati cégek vezetőinek prémiumot. Annak ellenére tettek így, hogy a baloldali városvezetés ténykedése nyomán jelenlegi állás szerint a mindenkori önkormányzat majdnem 2050-ig fogja azokat a hiteleket törleszteni kamatostul, amelyeknek a végösszege jelenleg 16 milliárd forintnál tart, de a most regnálók ciklusából még hátravan több mint egy év.

Mivel a gazdasági bizottság fideszes tagja, Barkóczi Csaba a prémiumokról szóló bizottsági ülésen kérte, hogy pontosan tájékoztassák, hogy ez mekkora kiadást jelent a városnak, ezért kénytelenek voltak ezt kiszámolni, ami alapján pedig kiderült, hogy mintegy 80 milliós többletet jelent ez a város kasszájának. Barkóczi éppen ezért javasolta is, hogy a cégvezetői jutalmazásokat, a prémium­kiírásokat vegyék le a napirendről, mert ebben a helyzetben ezt a város nem engedhetné meg magának. A baloldaliak azonban mindezt elutasították, és úgy tudjuk, hogy a felvetésekre meglehetősen agresszíven reagáltak.

Az MSZP-s bizottsági elnök, Schmuck Roland lapunknak viszont azzal indokolta a döntést, látják, hogy az önkormányzati cégek jól teljesítenek, ilyen szempontból az igazgatók, vezetők megérdemlik azt, hogy kiírjanak prémiumfeladatokat, és ha azokat teljesítik, akkor fizessenek is azért.

Megkérdeztük Schmukot Barkóczi Csaba javaslatáról is, miszerint a 16 milliárdos adósságtengerben úszva nem feltétlenül újabb prémiumok osztogatására kellene áldozni. Az MSZP-s elnök erre úgy reagált, ha nem most döntenek erről, akkor később kell elővenniük a kérdést, és az üzleti terveket, beszámolókat is most tárgyalják.

A bizottsági egyébként állásfoglalást hozott, amely szerint Péterffy Attila polgármester kezében van a döntés, hogy megadják-e idén is a milliókat.