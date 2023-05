A nap során további programokkal is készülnek a szervezők. Szabadtéri főzésre kerül sor 11 és 18 óra között, dél és három között Vranesics László és barátai muzsikálnak. A faluházban 14–17 óra között véradásra és vércukorszint mérésre lesz lehetőség. A programon bemutatkozik az Eszterházy Egészségközpont is. A gyerekeket lovagoltatás, légvár, fafaragó foglalkozás, ügyességi játékok és gyermekműsor várja, lesz óriás darts és karikadobálás is.

Az ételudvarban bor- és sajtkóstolón vehetünk részt, de tökmagolajat is ízlelhet, vásárolhat a közönség. Mindeközben a fölös energiáikat a kültéri fitnesz parkban vezethetik le a fesztiválozók, de nem marad el a kézműves kirakodó vásár sem.