Jó hangulatban telt a június 24-25-i jubileumi Burgonyafesztivál a településen. A koncertek különös sikert arattak, az Apostol, Janicsák Veca, Rico és Miss Mood is zenéltek, a Super Troupers Neoton partival szórakoztatott, majd mulatós zenével és bállal ünnepeltek a résztvevők, Tajtiboy, Tajti Zoltán és Imi is felléptek szombat este folyamán, melyet vidám táncos mulatsággal zártak.

– Nagy sikere volt a nyugdíjasok által készített töltöttkáposztának, sőt, a szamárpörköltnek is, mely egy zóki fiatalember jóvoltából készült – számolt be Vér József, Bicsérd polgármestere.

– Még másnap is többen jelezték Pécs környéki településekről is, mennyire ízlett nekik, de érkeztek Bajáról és Kaposvárról is a fesztiválra. Ötven fő kapcsolódott be a főzésbe, házilag formázott spirálkrumplit is készítettünk a hagyományos hasábburgonya mellé. De a burgonyás lángos és a halászlé is népszerűek voltak. – folytatta a községvezető.

A Burgonyafesztivál megmozgatta a helyieket is, az egészségponton vérnyomás-, vércukor és testösszetétel-mérést tartottak a helyi szakemberek, a háziorvos is sokban segítette a program lebonyolítását.

A kulturális program fellépői is élvezetes műsorokkal szolgáltak a közönség számára. A helyi pomponos bemutató mellett a Misina Néptáncegyüttes és Táncszínház is színvonalas produkcióval készült a fesztiválra. Veterán autó bemutató is színesítette a programot, a fiatalokat vidámpark várta. Mohay R.

Alkotótáborra készülnek

Az élet nem áll meg a településen ezután sem. A PTE Művészeti Karral kötött együttműködés jegyében képzőművész hallgatók érkeznek Bicsérdre július 4 és 9 között. Zókon szállnak meg a fiatalok, napközben pedig a bicsérdi Toronygaléria teraszán folytatnak alkotómunkát. Az együttműködés keretén belül a fiatalok önrésze mellett Bicsérd Önkormányzata és az egyetem is támogatást ad a vidéki környezetben való alkotáshoz. Az itt készült képekből kiállítás is várható.