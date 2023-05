Hargitai János országgyűlési képviselő szerint is jó célra fordította a község a Magyar Falu Program forrásait. A körülbelül 170 lakosú település önkormányzata az elmúlt években sikerrel pályázott a Magyar Falu Programban, több pályázattal eddig összesen több mint 76 millió forintot nyertek, melynek köszönhetően új játszótér épülhetett, fejlesztették az orvosi rendelőt, karbantartó eszközöket szereztek be, emellett a nemzeti és helyi identitástudat erősítésére és útfelújításra is sikerült forrást nyerniük.

Idén tavasszal többek között Vékényre és Lapáncsára is megérkezett a pályázati támogatásból megvásárolt új falubusz.