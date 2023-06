Jorn van Rijn elmondta, az emberkereskedelem több módon is megnyilvánulhat, Baranyában ebből főként a kényszerprostitúció, illetve egyéb szexuális szolgáltatásokra való kényszerítés jellemző, de hasonlóképp a kényszerített koldulás is rendkívül jellemző, ahogyan a fővárosban is. Hozzátette, a kényszermunka és kizsákmányolás sem idegen térségünkben sem, főként az építőiparban és a mezőgazdaságban jellemző, de a szállítmányozási munkák során is előfordulnak hasonló esetek.

– Itt kifejezetten nehéz a rendőrség dolga, ugyanis nem egyszerű világosan elkülöníteni, hol van a határ a rossz foglalkoztatás és a kizsákmányolás között – állapította meg a PTE vendégoktatója.

A szakértő kiemelte, a tudomány és a szociológiai jellegű, etnográfiai kutatás rendkívül sokat segíthet a kényszerprostitúció, illetve az emberkereskedelem további területeinek feltérképezésében és megértésében.

– A probléma, hogy a jelenlegi kutatások döntő többsége jogi természetű, a büntető törvénykönyvekre, EU irányelvekre támaszkodik, de jóval több gyakorlati kutatásra van szükségünk, hogy megértsük, hogyan történnek a tényleges bűncselekmények, kik, miként vesznek részt benne. Ez elengedhetetlen a rendőrségi munka validációjához

– mondta.

Az etnográfiai kutatás során a személyek viselkedésének vizsgálata, az empirikus elemek beemelése értékes információt jelenthet a rendőrségi műveletekhez. Azonban még kevés kutató van, aki valódi terepmunkát végez és például megfigyeli a kényszerprostitúció helyszíneit, vagy beszélget az áldozatokkal, hogy megismerje a helyzetüket.

– Fontos lenne, hogy az emberek jobban odafigyeljenek az árulkodó jelekre. Olyan egyszerű helyzetekre gondolok, ha például egy ételfutárt hívnak olyan helyszínre, ahol úgy látja, nagy eséllyel szexuális visszaélések történnek, ő és a munkáltatója is szükséges lenne, hogy jelentse a rendőrségnek a gyanús esetet. Minél több információt kapnak ugyanis, annál könnyebben veszik fel a harcot a helyzettel. Ugyanígy, ha az interneten találkozunk olyan szexuális jellegű szolgáltatással, ahol úgy tűnik, a nők akaratuk ellenére részesei a folyamatnak, jelentsük a hatóságoknak – javasolta Jorn van Rijn.

Pénzügyi csalásokba is keverhetnek embereket

Jorn van Rijn elmondta, olyan esetekkel is találkoznak, amikor drogok terjesztésére kényszerítenek fiatalokat, vagy pedig pénzügyi csalásokba vonják be őket.

– Vannak bűnözők, akik pénzszállítónak használnak fiatalokat. Például arra kérik őket, hogy rövid ideig tarthassanak nagy összegű pénzt a bankszámlájukon, s majd az összeg egy részét megtarthatják. Az illegálisan szerzett vagyont így a rendőrség kevésbé tudja nyomon követni. Nem nehéz belekeveredni ilyen ügyekbe, ami eleinte könnyen szerzett pénznek tűnhet, azonban komoly, szervezett bűnözés részeseivé válhatnak így az áldozatok, s aki egyszer bekerült, az később már nehezen fog tudni kiszállni – figyelmeztet a szakértő.