A Historic mezőny ráadásul a kezdetek hangulatát is újra és újra megidézi azokkal a csodálatos járgányokkal, amelyek az első versenyeken is elindultak. Persze a modern kor vívmányai is képviseltetik magukat, így minden korosztály megkaphatja azt, amit igazán szeretne.

A tervezett útlezárások:

Árpádtető–Abaliget: 2023. június 24., szombat, 06.00–19.00 között.

Hetvehely: 2023. június 24., szombat, 08.00–21.00 között.