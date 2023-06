Rendeztek előszilveszteri programokat, vízi-dilit, s természetesen sportedzéseket, versenyeket is. Felidéztünk olyan kevésbé mókás pillanatokat is, mint amikor az egykori sátorponyva összedőlt, vagy amikor a tetőszerkezet omlott be. Kitértünk arra is, miben volt más az analóg gépekkel dolgozni a helyszíneken.

A képeket elnézve mindenesetre megerősödött bennünk a gondolat, hogy a vízi sportok, a strandolás és a fürdők mindig jó hangulatot keltenek a résztvevőkben. Ebből kifolyólag is sajnálattal nyugtáztuk, hogy pécsiként jelenleg már szűkebb lehetőségek állnak rendelkezésre fürdőzés tekintetében…

A régi fényképekről mindenesetre vitathatatlan jó hangulat fogadja a szemlélőit, s még a letűnt idők fürdőruhadivatját is szóba hoztuk.

Bár a természetes vizek közelsége pótolhatatlan, az biztos, hogy az úszás élménye pótolhatatlan, a további mozgásformához képest összehasonlíthatatlan tapasztalatot jelent.