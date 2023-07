Álhír terjed a siklósi csapvízről – tette közzé a DRV kedden délután. Mint a közművállalat írja: „Tudomásunkra jutott, hogy álhír terjed a közösségi médiában azzal a hamis tartalommal, hogy a siklósi csapvíz vízminőségi probléma miatt nem fogyasztható. Ez az állítás nem igaz, a vezetékes ivóvíz Siklós településen és a környékén is biztonsággal iható és felhasználható. Az ivóvízből az illetékes nép­egészségügyi hatóság bevonásával és felügyeletével kétnaponta mintát veszünk, azt bevizsgáljuk, és amennyiben bármilyen problémát tapasztalunk, szakembereink azonnal intézkednek. Egy esetleges vízfogyasztási korlátozásról pedig – a vonatkozó jogszabályi és belső szabályzatainkban foglalt előírásoknak megfelelően – haladéktalanul értesítjük az érintett felhasználókat.”

Hogy honnan ered az álhír, azt nem tudjuk, ugyanakkor a szolgáltató közleményét kedden rengeteg siklósi és Siklós környéki lakos megosztotta a közösségi médiában. A hozzászólók két fotót csatoltak a közlemény alá, melyen sárgás a víz. Az egyik lakos azt írta: „voltak kint többször is, vízmintavétel is volt, és azt mondták, ez rendben van. Végfelhasználók vagyunk, és ez az oka. Csak éppen mindig is azok voltunk, de előtte semmi gond nem volt a vízzel...”. A panaszához a kommentelő még azt is hozzáfűzte, hogy két év alatt háromszor cseréltek bojlert és kicserélték a csöveket is, mert azt mondták, az is okozhatja. A probléma viszont nem oldódott meg, a víz sárgás maradt.