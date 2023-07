A fagylaltokkal kapcsolatban az árusítóhelyek tisztaságának fontosságára hívják fel a szakemberek a figyelmet: a fagylaltpult a vásárlói oldalról zárt, a kiszolgálási szünetekben a kiszolgáló felől is cseppfertőzéstől, rovaroktól, portól, szennyeződéstől védett kell, hogy legyen. A pultot nem érheti közvetlen napfény, se eső, se szél. A tisztaság és rendezettség szintén alapkövetelmény. Fontos az is, hogy folyó vizes kanálöblítőt vagy minden tégelyben külön adagolóeszközt, spatulát használjanak. Árulkodó lehet, ha a fagylaltban jégdarabok találhatók, mert az a megolvadt fagylalt visszafagyasztásakor keletkezhet. A szennyeződéstől a tölcsért is védeni kell – az a helyes, ha kiszolgáláskor szalvétával adják át a vásárlónak.