– Egy új fogalom is bekerült a kutatásokba: a kapunyitási pánik. Mit is jelent ez pontosan?

– A fiatal generáció már úgy szocializálódik, hogy a tartalomgyártóknak vagy az influencereknek elképesztően nagy hatásuk van az életükre. Ezek az online-tartalom-előállítók elképesztő élethelyzeteket mutatnak be: fantasztikus anyagi körülmények között készülnek ezek a videók. Sikeresek, szépek, vonzóak – egyszerűen egy elképesztően vonzó képet festenek saját magukról. És ne felejtsük el, hogy ők maguk is még nagyon fiatalok. Ha most felütjük az Instagramot vagy a TikTokot, akkor könnyedén tudunk találkozni olyan 15-16-17 éves magyar fiatalokkal, akik heti szinten már termékek népszerűsítésében vesznek részt, különböző márkákat promotálnak, szponzorálják őket különböző vállalkozások – és ebből egészen komoly jövedelmük lehet. Most képzeljük el, hogy valaki úgy nő fel, hogy ezt látja: itt egy hozzám hasonló korú valaki, aki szintén nem nagykorú még, de rengetegen követik, milliókat keres. Ekkor alakul ki ez a kapunyitási pánik jellegű attitűd: amikor azt érzem, hogy le vagyok maradva mindennel, hogy úristen, már 16 éves vagyok, de még mindig nincs százötvenezer követőm, és még nem vettem részt termékek promóciójában, még egy csomó mindent nem csináltam.

– A szülők mit tudnak tenni ez ellen?

– Annyit azért érdemes megjegyezni, hogy ebbe a kapunyitási pánikban az is közrejátszik, hogy egyre korábban egyre nagyobb terheket rakunk a fiatalokra. Már óvodában olyan helyre íratjuk be a gyereket, ahol már nyelvet kell tanulni, hogy minél előbb az idegennyelv-ismerete meglegyen, aztán már alsóban elkezdjük őket különórára járatni, hogy matekból a legjobb legyen, és simán felvegyék egy menő középiskolába, és így tovább. Az egyik legnagyobb probléma az, hogy nincs idő gyereknek lenni. Ezzel kapcsolatban egyébként van egy egészen friss kutatás, amely azt vizsgálta, hogy a mostani gyerekek az óvodában hogyan viselkednek annak fényében, hogy otthon mennyire élnek digitális környezetben. Ebből az derült ki, hogy azokkal a gyerekekkel, akik már nagyon kicsiként használják az eszközöket, probléma van. Például nehezen koncentrálnak, nem tudnak egy mesét végighallgatni, alig teremtenek kapcsolatot egymással csoporton belül. Ezzel szemben azok a gyerekek, akiknek a szülei ehhez a kérdéshez sokkal tudatosabban állnak hozzá, azok sokkal jobban tudnak figyelni, tudnak koncentrálni, tudnak játszani egymással, tudnak az óvónővel kapcsolatot teremteni. Akiknél az állandó médiahasználat már ebben az életkorban jelen van, egyszerűen nem tudnak várni, ők mindent azonnal akarnak, nincs bennük türelem. Szóval ezért ez is egy ilyen érdekesnek tűnő változás lesz.