Az önkormányzat tavasszal hirdetett úgynevezett „mikromobilitási eszközrendszer kialakítására és üzemeltetésére” három évre szóló pályázatot, amellyel közterületi elektromos rollerek kölcsönzése valósulhat meg. A felhívás része volt az is, hogy a nyertesnek a már elkészült, eddig önkormányzati berkekben működtetett Pécsike közösségi kerékpárrendszert integrálnia kell a saját szolgáltatási körébe. A pályázatra egy pécsi-siklósi cég, a Hopp Mecsek Kft., valamint egy budapesti vállalkozás jelentkezett – végül a baranyai vállalkozás ajánlatát ítélték meg jobbnak a pécsi városházán.

A koncessziós díj 18 millió forintos, vagyis ennyiért vásárolhatják meg a jogot a működtetésre a nyertesek. A pályázatból kiderül, hogy a baranyai cég mögött egy izlandi anyacég van, amely nyolc országban van jelen 28 partnerrel, 6000 rollert üzemeltetnek. Hazánkban azonban Pécs lenne az első állomásuk. Az egyes rollerek kioldási díja 230 forint lesz, percenként a használatért 54 forintot kérnek. A tervek szerint kedvezményt biztosítanak úgynevezett „connect” szolgáltatással, vagyis tömegközlekedési bérlettel rendelkezőknek, diákoknak, illetve annak, aki preferált zónában fejezi be az utazását.

A cég vállalta, hogy télen-nyáron is 500 rollert biztosítanak a pécsi közlekedők számára, valamint éjjel-nappal elérhető telefonos ügyfélszolgálatot állítanak fel azonnali reagálással. A Facebookon és messengeren keresztül is elérhetőek lesznek és szükség esetén félórán belül helyszínre is kimennek. Weboldala az anyacégnek van, de igény esetén sajátot is létrehoznak. Az első körben tesztidőszakkal indul majd a rendszer – várhatóan már nyáron –, a tapasztalatokat begyűjtik, amik alapján igazítanak majd a rendszeren.

Az üzemeltetési díjként havonta kétmilliót fizetnek, valamint eszközönként nettó 15 500 forintot évente. A városvezetők szerint nagyjából 30 millió forintnyi összeg folyhat be az önkormányzat kasszájába, illetve a Biokom Nkft.-hez a rendszer kapcsán.