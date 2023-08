Az iskolatáska vállpántja legyen széles

Az iskolai felszerelés alapeleme az iskolatáska, amelyet a legtöbben úgy igyekeznek kiválasztani, hogy több tanévig is kitartson. Az iskolatáska kiválasztásánál mindig az egészség legyen a fő szempont, mindemellett persze az is fontos, hogy a gyerek örömmel viselje. Szakemberek szerint az egyik legfontosabb kritérium, hogy az iskolatáska súlya ne haladja meg a gyermek testsúlyának tíz százalékát. Különösen figyelni kell arra, hogy vastag, állítható pántjai és lehetőleg külső zsebei is legyenek. Az ideális iskolatáskának két vállpántja van. A manapság egyre elterjedtebb válltáskák és az oldaltáskák esetében nem egyenletesen oszlik el a terhelés, csak az egyik vállra nehezedik minden súly, ami az egészséges testtartásnak nem kedvez. A merevített, párnázott hátrész és a széles vállpántok kényelmesebbé is teszik a súly viselését. Előnyös, ha van derékpánt is a hátizsákon, a súly így a medencecsontra nehezedik, leveszi a vállakról a terhelést. Az iskolatáska a tarkón ne érjen túl, a csípőtől egy kicsivel magasabban helyezkedjen el, és ne legyen szélesebb a gyermeknél.