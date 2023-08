Hétfőn kerestük Kóbort, a munkatársait és az LMP-t is, hogy az ex-zöldbiztos lemond-e a bizottsági elnöki posztjáról is Péterffyék fairtása miatt, de nem reagált egyikük sem. Barkóczi Csaba fideszes képviselő szerint Kóbor lépése csupán színjáték, mert le is mondott, meg nem is. Úgy véli, hogy nem lehet félig asszisztálni a természetkárosításhoz, félig pedig azt elítélni.