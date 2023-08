Ebben a szituációban Péterffyék a függetlenség mítoszával még próbálkoznak, de egyre hervatagabb módon tudják ezt a látszatot elhinteni, hiszen az MSZP az elmúlt években már nagyon mélyen beépült a városvezetésbe.

A baloldali polgármester ugyanakkor a jobboldaliakat, konzervatívokat is függetlenség álarcával akarta maga mellé édesgetni, többek között ennek is volt betudható, hogy a Pécsi Egyházmegyével látványosan igyekezett szorosabb kapcsolatot kialakítani. Sőt, információink szerint Péterffy a saját, személyes érdekeit is szem előtt tartva a háttérben ugyanígy közeledne a kormánypárthoz is – erre 2019 előtt is volt példa –, csakhogy az elmúlt évek arroganciája, stílusa és városvezetői attitűdje miatt a személyes ambícióira már nincs fogadókészség, csupán a város érdekében tárgyalnak vele, már ha ez ügyben is tenne lényegi lépéseket a polgármester – mondták lapunknak a nemzeti oldalon.