A programot szervező Amnesty International Magyarország helyi koordinátora Vincze Csillára hivatkozva lapunknak küldött levelében azt is közölte, hogy „nem kell engedélyeztetni a közterület-foglalást a Nevelők Háza Egyesülettel, hiszen a közterület szabadon használható bárki által”.

Csakhogy információink szerint a Nevelők Háza Egyesület kezeli az említett közterületet, erről még haszonbér­leti szerződést is kötöttek a várossal, sőt most is elérhető a honlapjukon egy olyan, Péterffy Attila polgármester regnálása idején megjelent felhívás, ami erre a szerződésre hivatkozik. Bár nem kizárt, hogy ez valamikor megszűnt, ám lapunk munkatársa érdeklődő állampolgárként megkérdezte a Civil Közösségek Házától, hogy egy esetleges polgári esküvő megtartásához mire lenne szükség az ott található Angster-emlékmű körül, amire az a választ kapta, hogy az esküvőhöz a Civil Közösségek Házától egy befogadónyilatkozatot kell kérni, amit persze meg is adnak.

Azaz a fentiek szerint tehát, míg egy esküvőhöz írásos, befogadói nyilatkozat kell, addig egy LMBTQ-rendezvényhez nem volt erre szükség, vagy legalábbis Vincze Csilla ezt a körülményt nem említette meg a lapunknak.

Pénteken hiába kértük ki az önkormányzattól az adott közterületre vonatkozó, közvagyont és közpénzekkel való gazdálkodást érintő, jelenleg is érvényben lévő haszonbérleti szerződést, a városháza nem reagált megkeresésünkre.