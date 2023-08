Mindezt az követően közölte nyílt levelében, hogy kiderült, a közelgő Pécsi Pride előtt egyfajta felvezetésként úgynevezett Szivárványos Napot akarnak tartani augusztus 19-én Pécsett, a Civil Közösségek Házában.

A Freedom Club Magyarország és az Amnesty International Magyarország rendezvényének ismertetője szerint kiállítást mutatnak be „fontos LMBTQ+-emberekről az Ókortól kezdve napjainkig, miközben a legkisebbek egy kreatív sarokban töltik el az időt, a nagyobbak pedig akár kvízeznek, akár a drag fotósarokban kreálnak ruhakölteményeket”.

A dragqueenek olyan férfiak, akik nőnek öltözve mutatnak be sokszor szexuális töltetű műsort, táncokat. Közismert, hogy idén a Pécsi Pride szervezői olyan időpontra tették a programjukat, amely találkozik a Pécsi Napokkal is, s bár az útvonalukat módosították, de az időpontot meghagyták.

Kővári ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a hiába szólították fel a pécsi melegfelvonulás szervezőit és a városvezetést arra, hogy ne a Pécsi Napok ideje alatt rendezzék meg a programot, szerinte „fütyültek a pécsiekre, és kiderült az is, az egészet előre egyeztették a városvezetéssel”.

– Emiatt a több mint kétezer éves városunkat elkordonozott belvárosban, elkordonozott Tettyén kénytelen majd ünnepelni több ezer pécsi, kicsik és nagyok egyaránt, miközben egy szélsőséges szexuális kisebbség foglalja el a fél belvárost és a Tettyét, majd „ünnepli meg a szabad szerelmet” a pécsiek pénzéből működő Zsolnay Negyedben – fogalmazott. – Elvárom, hogy Péterffy Attila haladéktalanul cselekedjen, és elvárom, hogy erről részletesen tájékoztassa a pécsieket is

– tette hozzá.

A szocialistákhoz köthető, a baloldali önkormányzat által megbízott Publicus Intézet kutatásából egyébként kiderült, hogy tízből hat pécsi ellenezte, hogy a baranyai vármegyeszékhely adjon otthont a vidéki melegfelvonulásnak, mondván az ártana Pécs megítélésének, ha hasonló rendezvényt szerveznének a városba.