A szürke víz felhasználására a mindennapokban égetően nagy szükség lenne, azonban ezt megoldani egyelőre nagyon nehéz és körülményes is. Annyit mindenképpen megtehetünk, hogy a fürdőkád helyett a zuhanyt választjuk, hogy a fogmosáshoz elzárjuk a csapot és hasonló apróságok, melyek összességében nagy megtakarítást eredményeznek.

A WC öblítésére ivóvizet használni nonszensz, de más lehetőség egyelőre nemigen mutatkozik.

Az öblített víz mennyisége azonban csökkenthető. Ezt a tartályon is be lehet állítani, ha leemeljük a tetejét, de ha erre nincsen lehetőség, egy nagyobb műanyag palackot töltsünk meg vízzel, és helyezzük a víztartályba, így is spórolhatunk vizet – nem is keveset!

Hideg vizet a nagy melegben nem a csapból, hanem a hűtőből érdemes nyerni, mivel a csapból rengeteg vizet elfolyatunk, mire a víz kellemesen hűvös lesz. Ha a hűtőben tárolunk egy palack csapvizet, akkor a hideg víz azonnal adott, nem pazarlunk. Tusolni sem kell minden nap! Ez természetesen nem a nyári, izzasztó időszakra igaz, de télen, amikor az ember igazán még csak meg sem izzad, kimaradhat a tusolásból is egy-egy nap, ebből gond biztosan nem lesz, a bőrünk pedig még hálás is lesz érte!