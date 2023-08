Július 23-án elkezdődött a hagyományos nyár-őszi madárgyűrűző tábor Sumonyban – olvasható a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány közös hírlevelében. Sorrendben ez már a 43. évadot jelenti. A táborozók október végéig folyamatosan fogják be és jelölik a madarakat. Idén a korábbi évekhez képest lényegesen kedvezőbbek a madárbefogás feltételei. A halastavakat teljes egészében sikerült feltölteni, a tórendszer jelenleg is teljes vízfelülettel üzemel. Ez kedvező a nádi énekesmadarak fészkeléséhez és vonulásához egyaránt, mert a nádas megnövekedett rovarvilága a madaraknak jó táplálkozási lehetőségeket biztosít. Az első hét fogási eredményét ugyan csökkentette a viharokkal tarkított időjárás, de a gyűrűzött madarak száma így is jelentős volt. Minden remény megvan arra, hogy az átlagosnál jobb vonulási ciklust zárjanak.