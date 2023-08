A pécsi baloldali politikai-pénzügyi elit igyekszik magát távol tartani az ügytől, csakhogy lapunk munkatársának információi szerint az egyik szóban forgó személy Péterffy jobbkezének, Nyőgéri Lajos MSZP-s alpolgármesternek bizalmas munkatársa, referense volt.

A minap megtudtuk azt is, hogy vélhetően már tavaly nyáron fedett nyomozók szondázták a képviselőket is, olyan telefonhívásokat kezdeményeztek, amikkel a tilosban járókat lebuktathatták. Egyébként a nyomozás tavaly nyári kezdetére utal az is, hogy Nyőgéri referense éppen tavaly ősztől nem dolgozott már a bizalmas posztban.

Az, hogy mennyire veszi komolyan a kaposvári címzetes ügyész az eljárást, mutatja, hogy városházi informátoraink szerint nyár elején szélesebbre tárták a nyomozást, és rengeteg iratot bekértek a pécsi önkormányzattól. Úgy tudjuk, hogy tanúként Péterffy Attila egyik egykori főtámogatóját is meghallgatták, és képviselőt, vagy képviselőket is beidézhetnek már az ügyészségre.

Idén egyébként az is kiderült, hogy Nyőgéri volt feleségének lakáskérelmét hagyta jóvá Péterffy Attila. Ugyanez történt Nyőgéri mostani feleségének üzlettársával, akinek cége 15 milliót kapott az MSZP-től tanácsadásért, miközben önkormányzati lakásban élt, amiért állítólag „piaci alapú bérleti díjat” fizetett.