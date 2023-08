A versenyen több kihívást jelentő feladatot kellett megoldani a versenyzőknek. Tervezniük kellett egy kémiai analóg számítógépet áram nélkül, ki kellett fejleszteniük egy kémiai alapon működő közlekedési lámpát, de egy olyan hipotetikus szituációt is modellezniük kellett, amelyben bizonyos biomolekulákat nemtermészetes aminosavak váltanának ki a sejtekben.

A multidiszciplinaritás nagy hangsúlyt kap a tornán, így fizikai, biológiai, illetve mérnöki és informatikai kérdésekre is választ kellett adniuk a versenyzőknek a kémiai témák mellett.

Négy napon keresztül folytak a viták négy fordulóra osztva, amelyet végül egy döntő forduló követett. A torna történetében másodszor jutott be mindkét magyar csapat a döntőbe, és az egyik magyar csapat abszolút elsőként, míg a másik csapat ezüst elismerésben részesült, két magyar diák, Járay-Vojcek Hanna és Burkódi Mikes pedig holtversenyben szerezte meg az egyéni abszolút első helyet.

A pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának tanulóját, Hannát váratlanul érte az egyéni első helyezés, mivel az utolsó napig nem is fókuszáltak a verseny ezen aspektusára, a csapat teljesítménye élvezett prioritást az egyéni pontszámokkal szemben. A stratégiájukon felül bizonyos mértékben a szerencse is hozzájárult ehhez a helyezéshez, ugyanis mindhárom szerepkört be tudta tölteni a verseny alatt, kiállhatott előadni, opponálni és bírálni is. Külön öröm Hanna számára, hogy a másik magyar csapatból Mikessel holtversenyben lettek egyéni elsők, ilyenre még nem volt példa a verseny történetében és fantasztikus érzés két aranyéremmel hazatérni. A pécsi tanuló előadása során kémiai analóg számítógéppel működő betegségterjedés-modellezést terjesztett elő.

A győztes magyar csapat kapitánya, Cserneczky Balázs a tornáról így mesélt az MTI-nek:

– Végig nagyon szoros volt a döntő, és az utolsó kör pontozását követően a csapattársaim másodpecek alatt összesítették az eredményt, majd láttam hogy szélesen elmosolyodnak – ekkor tudtam, hogy sikerült, igazán felemelő érzés volt. Az utóbbi négy nap óriási kihívás volt az egész csapat számára, és nagyon büszke vagyok a csapattársaimra, hogy az éles helyzeteket is professzionálisan tudták kezelni. Azt gondolom, hogy végig csapatként támogattuk és segítettük egymást, együtt hoztunk döntéseket, és enélkül nem sikerülhetett volna a győzelem.