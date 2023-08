Az általunk megkérdezett papírboltban az eladó elmondta, míg az elmúlt években általában volt egy nagy kedvenc minta a lányoknál, és egy-kettő a fiúknál, ami nagyon fogyott, ma már nincs igazán trend a mintás termékeket tekintve. A szülők vagy nagyon a legolcsóbbat keresve vásárolnak, vagy a gyerekkel együtt járják végig a boltot, akkor pedig azt a füzetet és tolltartót veszik meg, amelyik a kisdiáknak megtetszik. Az árakra persze mindenki panaszkodik, hiszen míg régebben a legegyszerűbb füzeteket akár 50 forintért is be lehetett szerezni, a papír drágulása azok árát is jócskán megemelte, így mélyen a zsebbe kell nyúlni a tanszerekért.

A papírboltban kapható tanszerek mellett a tornazsákot is meg kell tölteni, amelyet 15-20 ezer forint alatt nem is nagyon tud megúszni a szülő, hiszen a tornacipő is – melyet jó eséllyel kinő egy év alatt a gyerek – minimum 3500-4000 forint.

– A harmadik-negyedik osztályosok szülei már rutinosak, tehát mielőtt jönnek, megnézik, mi maradt meg tavalyról. A vízfestéket, gyurmát, vonalzót, zsírkrétát jó eséllyel nem kell idén újra megvásárolni, ennyivel könnyebb nekik a helyzet. A leendő első osztályosok szülei viszont igencsak nehéz helyzetben vannak, és aki szűkösebb kerettel gazdálkodik, annak általában nem is elég ez erre szánt összeg. Sokan két-három fizetésből tudják csak kigazdálkodni az iskolakezdés költségét

– mondta az eladó.

Aki spórolni akar, de jó minőséget is szeretne a gyermekének, annak nehéz kompromisszumot kötnie, hiszen a legolcsóbb füzetek lapjai olyannyira vékonyak, hogy egy radírozás után is elszakadhatnak. Amit pedig a papírboltokban tanácsoltak, az megegyezik a mindenkori pedagógusi ajánlással is: grafitceruzából nem érdemes a legolcsóbbat venni, hiszen nem úgy fognak és a hegyezésük is minden alkalommal bosszúság lesz.