Túraközponttá alakul a fociszékház - az épület átépítéssel egybekötött felújítására 6,5 millió forint támogatást nyert a Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesület, a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület által benyújtott pályázattal.

A projekt keretében a fociszékház alsó szintjén új aljzatot alakítanak ki, a falakat javítják, festik, és a burkolatok is megújulnak. Mindemellett két klubhelyiséget, valamint egy mellékhelyiséget is létrehoznak, és nyílászárócsere is része a fejlesztésnek. A fűtés korszerűsítésére is sor kerül: klímákat és elektromos fűtőpanelt is telepítenek a létesítménybe.