Ez utóbbihoz kapcsolódik a harmadik vállalás is, ami az elektromos járművek működtetését célozza.

– Ez nem megy anélkül, minthogy magunk állítsuk elő az ehhez szükséges energiát, tehát városi napelem parkokat kell létesítenünk, illetve a meglévőket bővíteni szükséges. Ezekkel kívánjuk megoldani a városi tömegközlekedés problémáit, és elérni azt, hogy a pécsiek a megváltott jegyekért, bérletekért valóban jó szolgáltatásokhoz juthassanak. Ehhez kérjük a pécsiek támogatását, és ahhoz, hogy egy tegyük rendbe a városi szolgáltatást – hangsúlyozta.

Csizmadia Péter kérdésre válaszolva kitért arra is, hogy hiába van kész már három éve három pécsi napelempark, a szocialista-DK-s önkormányzat nem indította el azokat, holott évente félmilliárd forint értékben termelhetnének áramot ezek a létesítmények. Ha működnének, akkor például az áramszámlára most fordított 500 milliót a sofőrökre is lehetne költeni. Szintén kitért arra is, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben a Tüke Busz vezérigazgatónak adandó prémium helyett ezeket az erőforrásokat a dolgozókra, a sofőrökre kellene fordítani.