A Biokom Nkft. most viszont a honlapján azt közölte némileg eldugva, hogy „összesen 350 méter hosszan mart aszfaltos javítási munkálatokat végeztek, aminek köszönhetően a Dárdai akadémia is kulturáltabb körülmények között közelíthető meg”. Azt nem tudni, hogy ez mennyibe került, mert a társaság azt közölte, hogy a Derűs közben 170 méteren megtörtént aszfaltozással együtt 12 milliót költöttek a munkákra. Egyelőre az sem derült ki, hogy milyen forrásból valósult ez meg, nem kizárt, hogy a 16 milliárdos Péterffy-féle adósságot, vagyis felvett hiteltengert használták fel erre is, ahogy számos útépítésnél ezt tervezik.

A 2024-es választásra készülve vélhetően Péterffyék már nem merték tovább szőnyeg alá söpörni a problémát, főként azért sem, mert sajtónyilvánosságot kapott a botrányos ügyintézésük.

Az út egyébként valamivel használhatóbb mint korábban, ám továbbra is rendkívül hullámos, hepe-hupás, az út széle pedig már most lebomlóban van, hiszen semmilyen padkát, vagy rézsűt nem készítettek az alkotók, ahogy vélhetően normális útalap sincs az aszfaltréteg alatt. Ez lehetett az oka annak is, hogy nem merték nagy dobra verni a történteket még a házi lapjaikban sem.

„Ideiglenes" állapotnak tekintették

Több mint egy éve, Máté János, a PSN Zrt. vezérigazgatója még azt közölte portálunkkal, hogy „tekintettel arra, hogy a terület fejlesztés alatt áll – kormányzati döntésre vár az Akadémia további bővítése a régi „Kinizsi pályák” oldalán, valamint a tervezett stadion területe is érintett az közútfejlesztésben – a jelenlegi állapot ideiglenesnek tekintendő. A végleges közlekedési kapcsolatok akkor alakíthatóak ki, ha a döntések a területen történő további fejlesztésekről megszülettek”. Máté János annak a helyi MSZP-s pártlapnak a tulajdonosa egyben, amely különböző személyek ellen indít lejáratásokat, ha azok szúrják a baloldali városvezetők szemét.