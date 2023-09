Akár folytatásként is kezelhetjük a Dunántúli Napló/Bama.hu ezen olvasmányát, hiszen a múlt hónapban a pécsi állatkert terráriumát jártuk körbe, most pedig a vízi világának titkaiba avatjuk be olvasóinkat.

Aki részt vett az augusztusban megrendezett Állatkertek Éjszakáján, az bizony már találkozhatott a Pécs Zoo akváriumának legújabb ragadozójával. A szemfülesek észrevehették, hogy a budapesti Tropicariumból érkezett kifejlett zebracápa nem is annyira csíkos, mint ahogyan azt a neve sugallja.

Sajátosságuk, hogy egészen fiatal korukig csíkos mintázattal rendelkeznek, innen is kapták nevüket – részletezte Varga Tamás. – Azonban növekedésük során elhagyják a csíkokat, és egy idő után teljesen pöttyössé válnak. Mint megtudtuk, eddig teljes béke honol a Pécs Zoo cápái között. A sekélytengeri élőhelyet bemutató cápás akvárium csúcsragadozója Fülöpke, a feketeúszójú szirticápa – aki a neve ellenére nőstény – általában a felső és a középső vízrétegben tartózkodik, az újonnan érkezett zebracápa pedig a fenék közelében szeret lenni. Így ez a két egyed eléggé jól megfér egymás mellett.

Ekkora akvárium láttán felmerül az emberben a kérdés, hogy vajon hány egyed található meg az állatkert ezen részlegén, azonban mindezt nehéz meghatározni, mivel az említett feketeúszájó szirticápa előszeretettel csócsálja meg a nála kisebb halakat.

A pécsi állatkert gyűjtemény- és nevelési vezetőjének elmondása szerint sokan azt gondolják, hogy a cápák ember­evő jószágok, és megtámadnak mindent, ami a közelükbe megy, azonban ez nem teljesen így van. A cápák rendkívül érzékeny állatok, a szokatlan helyzeteket nehezen kezelik. Etetésük egy fogó segítségével történik az állatkert technikai helyiségéből. Ilyenkor megfigyelhető, hogy a benyújtott étel mellett Fülöpke többször elúszik, azonban ennek nem a finnyásság az oka. Ő nem tudja megvizsgálni az ételt, mivel állandó mozgásban kell lennie ahhoz, hogy kopoltyúján keresztül beáramoljon a víz, ezért néha csak beleharap az élelembe. A vadonban elkövetett cápatámadások nagy része is ezzel magyarázható. Mondhatjuk úgy is, csak kíváncsiságból harapnak bele „áldozatukba”, nem pedig zsákmányszerzési célból, azonban éles foguk miatt igen veszélyesek ezek a támadások.

Igaz, hogy ennek a történetnek nem lett vérengzés a vége, azonban reméljük, hogy annyira felkeltettük olvasóinkban az érdeklődést, hogy ezt végigolvasva a következő úti céljuk a pécsi állatkert lesz.