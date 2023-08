Folyik a nyomozás

Köztudott, hogy a Bőrklinika-Mandulás kemping cseréje miatt ügyészségi felügyelet alatt különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával folytat nyomozást a Tolna Vármegyei Rend­őr-főkapitányság. A Péterffy Attila jelenlegi polgármester vezette baloldali városvezetés ugyanis egy lepusztult, romos, teleszemetelt kempinget cserélt el a rendkívül értékes belterületi ingatlanért, a Bőrklinikáért. A csereügyletben ugyan kapott 200 millió forintot a város, de ez akár a Mandulás teljes kármentesítésének, az életveszélyes romok eltakarításának a költségét is fedezheti.

Szocialista szál itt is

Az ingatlanpiacon a körülmények miatt valójában nem értékesíthető ingatlant Péterffyék 800 milliós értéken szerezték meg és az ügyletben kulcsszerepet játszhattak a szocialista párt pénzügyi háttéremberei, hiszen a kemping a szintén szocialista vármegyei önkormányzat segedelmével vándorolt hozzájuk másfél évtizede. Péterffy egyébként még egy, a Zuschlag-perben elítélttel is egyeztetett a Mandulásról.

Szocialista szál ott is

A Biokom Nkft. élén Péterffynek köszönhetően egyébként az a Meixner Barna regnál, akit családi szálak is kötnek a Magyar Szocialista Párthoz, hiszen édesapja, Meixner András MSZP-s alpolgármester volt Pécsen. Péterffyt 2019-ben a kampányban a szocialista párt támogatta, ugyanez várható 2024-ben is, hiszen akkor is Péterffy Attila lesz a Magyar Szocialista Párt polgármesterjelöltje.