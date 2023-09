Döntését személyes okokra hivatkozva hozta meg. A változás érinti Harkány két alpolgármesterét is, hiszen ennek megfelelően a továbbiakban ők is társadalmi megbízatással folytatják a munkájukat.

Nem ez az egyetlen változás a kisvárosban, hiszen – mint arról korábban beszámoltunk – a harkányi képviselő-testület a legutóbbi testületi ülésen megbízta Marosi-Melles Andrást, a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatóját a cég kft.-vé alakításával. Mivel Marosi-Melles András a Harkányi Gyógyfürdő elnök-igazgatója is volt, az összeférhetetlenség megszüntetése miatt lemondott a fürdőigazgatósági tagságáról. A Harkányi Gyógyfürdő elnök-igazgatójának Muity György stratégiai igazgatót nevezték ki, az igazgatóság harmadik tagjává pedig Herendi Ferencet, a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok igazgatóját jelölték ki.